全国で250件のプロジェクトが同時に始動

内訳は、交通インフラ59件、都市開発44件、産業57件、技術インフラ36件、社会住宅22件です。完成したプロジェクトの中には、ハノイ市北東部に建設された国立展示センターが含まれ、敷地面積は90万平方メートルを超え、東南アジア最大規模で、世界でもトップ10に入る展示複合施設とされています。

ベトナム国家展示会株式会社のリー・ホア・リエン副最高経営責任者は次のように述べました。

（テープ）

「これはハノイ、そして国を象徴する存在です。デザインは遠くからでも、飛行機からでも見ることができます。館内は10万平方メートル以上あり、展示会、商業、芸術、スポーツ、政治など幅広いイベントに対応できます。ベトナムでは初めての規模です」