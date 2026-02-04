全党、人民、軍隊 新たな発展段階に奇跡的成果を挙げる決意

1930年2月3日は、ベトナム人民の革命闘争の歩みにおける歴史的な節目であり、ホー・チ・ミン時代という新たな時代を切り開いた日であります。

ベトナム共産党創立96周年記念日を祝う歌舞公演



３日付のベトナム共産党機関紙「ニャンザン」は「全党、人民、軍隊が新たな発展段階における奇跡的成果を挙げるため決意を固める」をタイトルとした社説を掲載しました。

その中で、この96年間の実践を通じて、党の指導こそがあらゆる勝利を決定する最も重要な要因であることが明確に証明されてきたと強調しました。

2026年は、第14回党大会決議を実行に移す最初の年であり、党の方針と政策を社会生活の中に具体化し、発展の新たな段階へと進むための強固な基盤を築くかなめの年でもあります。

各省庁、部門、地方、機関は、党大会決議を速やかに学習・徹底し、それぞれの分野や地域の実情に即した事業案や行動計画として具体化するとともに、党中央の戦略的決議を断固として実施し、持続可能な発展の基盤となる明確な変化を生み出していく必要があります。

一方、３日付のベトナム人民軍機関紙「クアン・ドイ・ニャンザン」は「信念と行動」をタイトルとした社説を掲載し、その中で、これまで以上に、ベトナム共産党には指導力と戦闘力を引き続き高めることが求められていると指摘しました。そのため、ベトナム共産党は幹部・党員の刷新と創造の精神を最大限に発揮し、果敢に考え、果敢に行動し、責任を引き受ける姿勢を促進するとともに、規律と規範を一層強化し、党と人民との血肉の関係をより強固なものにしていく必要があるとしています。

ベトナム人民軍は、党・国家・人民に対して絶対的に忠誠を尽くす、信頼される政治的・戦闘的中核勢力としての極めて重要な役割を引き続き確認しています。あわせて、革命的で、正規の、精鋭かつ近代的な軍隊の建設を主体的に推進しています。

党の全面的かつ直接的な指導の下、人民軍は労働者階級の本質を堅持し、戦闘の目標と理想を揺るぎなく守りながら、国民挙げての防衛体制の構築に中核的役割を発揮し、祖国建設防衛事業の要求に応えていきます。



(VOVWORLD)