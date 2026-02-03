党旗の下、力強く前進

文章は、第14回党大会の大きな成功に続き、全党・全国民・全軍が特別な喜びの中で党創立96周年を迎えていることを強調しています。新任期の初年度にあたるこの年は、第14回党大会決議を具体化し、戦略目標を現実のものとするうえで決定的な意味を持つとしています。

書記長は、創立以来96年、とりわけ80年以上にわたる党の執政の歴史の中で、ベトナム共産党は持続的な生命力、揺るぎない本質、そして正しい指導路線を示し、ベトナム革命を次々と勝利へ導いてきたと述べました。この歩みは、人民のためという目標のもとで革命を指導するに足る威信と能力を備えた政治勢力は、ベトナム共産党をおいて他にないことを示しているとしています。党の全面的な指導と執政の役割こそが、祖国の建設と防衛におけるあらゆる勝利を決定づけてきた要因であると強調しました。

また、96年の歩みが残した貴重な教訓の中でも、とりわけ重要なのは、「革命事業は人民のものであり、人民によって進められ、人民のためにある」という点だと指摘しました。そして、党のあらゆる路線や方針は、人民の正当な利益と願いに立脚しなければならず、人民の支持と信頼こそが、党の威信の尺度であり、力の源であり、勝利の鍵であると述べています。

書記長は、今後の道のりには困難や試練も予想されるものの、党の本領、知恵、経験、そして民族の英雄的伝統と団結の精神があれば、ベトナムは必ずあらゆる障害を乗り越え、機会を生かし、さらに大きな成果を挙げることができるとしています。

栄光ある党旗の下、全党・全国民・全軍は、心血と知恵、総力を尽くして、強く豊かなベトナムを築き上げ、世界の政治、国際経済、人類文明への一層深い参画を進め、新たな時代において五大陸の国々と肩を並べることを誓うと結んでいます。

