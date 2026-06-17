党の思想工作戦略：人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度に

トー・ラム書記長・国家主席

トー・ラム書記長・国家主席は、党の思想的基盤を堅持しながら、思想工作の方法を大胆に刷新することが必要だと強調しました。「堅持することで方向を見失わず、刷新することで時代に遅れをとらない」と述べ、手法が現代的になればなるほど、政治・思想・原則において揺るぎない姿勢が求められると訴えました。

「思想工作は宣伝・教育にとどまらず、社会の合意形成を図り、党と国家への信頼を守ることも重要な使命です。『構築』と『対抗』を組み合わせ、構築を根本とすることが必要です。構築とは、党への信頼や党の文化、健全な情報環境と社会の思想的免疫力を育てることであり、対抗とは誤りや有害なものと闘うことです。人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度とし、人民こそが党の思想的基盤を守る主体です。」

トー・ラム書記長・国家主席

トー・ラム書記長・国家主席は、党の思想的基盤を堅持しながら、思想工作の方法を大胆に刷新することが必要だと強調しました。「堅持することで方向を見失わず、刷新することで時代に遅れをとらない」と述べ、手法が現代的になればなるほど、政治・思想・原則において揺るぎない姿勢が求められると訴えました。

「思想工作は宣伝・教育にとどまらず、社会の合意形成を図り、党と国家への信頼を守ることも重要な使命です。『構築』と『対抗』を組み合わせ、構築を根本とすることが必要です。構築とは、党への信頼や党の文化、健全な情報環境と社会の思想的免疫力を育てることであり、対抗とは誤りや有害なものと闘うことです。人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度とし、人民こそが党の思想的基盤を守る主体です。」

[VOVWORLD]