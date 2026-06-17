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ニュース

党の思想工作戦略：人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度に

15日午後、ハノイで、トー・ラム党書記長・国家主席が党中央宣教・大衆工作委員会との会議を主宰し、デジタル転換時代における党の思想工作戦略案について意見を交わしました。
トー・ラム書記長・国家主席

トー・ラム書記長・国家主席は、党の思想的基盤を堅持しながら、思想工作の方法を大胆に刷新することが必要だと強調しました。「堅持することで方向を見失わず、刷新することで時代に遅れをとらない」と述べ、手法が現代的になればなるほど、政治・思想・原則において揺るぎない姿勢が求められると訴えました。

「思想工作は宣伝・教育にとどまらず、社会の合意形成を図り、党と国家への信頼を守ることも重要な使命です。『構築』と『対抗』を組み合わせ、構築を根本とすることが必要です。構築とは、党への信頼や党の文化、健全な情報環境と社会の思想的免疫力を育てることであり、対抗とは誤りや有害なものと闘うことです。人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度とし、人民こそが党の思想的基盤を守る主体です。」

トー・ラム書記長・国家主席

トー・ラム書記長・国家主席は、党の思想的基盤を堅持しながら、思想工作の方法を大胆に刷新することが必要だと強調しました。「堅持することで方向を見失わず、刷新することで時代に遅れをとらない」と述べ、手法が現代的になればなるほど、政治・思想・原則において揺るぎない姿勢が求められると訴えました。

「思想工作は宣伝・教育にとどまらず、社会の合意形成を図り、党と国家への信頼を守ることも重要な使命です。『構築』と『対抗』を組み合わせ、構築を根本とすることが必要です。構築とは、党への信頼や党の文化、健全な情報環境と社会の思想的免疫力を育てることであり、対抗とは誤りや有害なものと闘うことです。人間を中心に、幹部を要に、人民を尺度とし、人民こそが党の思想的基盤を守る主体です。」
[VOVWORLD] 

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