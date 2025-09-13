交通部門の重点インフラ整備へのより決意ある取り組みが必要

席上、各省庁・部局、地方、建設請負業者の代表者からの報告を聴取した後、同委員会の委員長を務めるファム・ミン・チン首相は、現在、同委員会が120件のプロジェクトを担当していることから、これらのプロジェクトを積極的かつ厳粛に実施するとともに、今年の公共投資資金100％の支出を断固として達成する必要があると訴え、次のように述べました。

（テープ）

「建設予定地の立ち退きは、全面的に地方行政当局に任せるべきです。最近、いくつかの地方行政府はこれを受け入れることをためらっていましたが、その後非常にうまく処理してきたからです。できるだけ早く取り組むべきです。より迅速、より決意をもって、より多くの部隊を動員し、より良い結果を出すべきで、自立・自強の精神を呼びかける必要があります」



さらに、チン首相は、年末まで残り4か月足らずで、天候が不利な状況が多く、作業量も多いことを強調した上で、3000kmの高速道路と1700kmの沿岸道路という目標達成のため、プロジェクトを計画通りに完了させるよう最大限の努力を求めました。また、年内にはロンタイン国際空港プロジェクトの基本的な完了を確実とするよう指示しました。

