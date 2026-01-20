中部高原・南中部の各民族 党第14回大会に全幅の信頼

ハノイで開催中のベトナム共産党第14回全国代表大会が、国の新たな発展段階を切り開く的確な方針を打ち出すことへの期待が高まっています。

ダクラク省ムドラック村ムガム集落に暮らす、エデ族のフリン・ムローさんは、党と国家の政策によって生活が向上しただけでなく、民族文化の継承と発展が可能になったと語ります。

「党の正しい主張と路線のおかげで、ここ数年、経済は発展し、暮らしも良くなりました。伝統文化も守られています。第14回大会が、文化保存と結びついたコミュニティ観光の発展について、引き続き良い政策を示してくれることを期待しています。」

中部高原地帯・南中部の幹部、党員、そして住民は、民族政策をさらに充実させ、地域の内なる力を生かし、人々を発展の主体とする姿勢を大会が明確にすることを望んでいます。



ザライ省祖国戦線委員会のロ・チャム・イェオ元委員長は、党への信頼は世代を超えて受け継がれてきたと強調します。

(テープ)

「中部高原の人々は、常に党とホー・チ・ミン主席に従っています。党が引き続き中部高原に関心を寄せ、経済、文化、教育の発展を後押しし、経済的にも知識面でも豊かな地域を築くよう願っています」

南中部沿岸と中部高原地帯を結ぶ成長拠点、カインホア省でも、第14回大会への期待が高まっています。住民や企業は、持続可能な海洋経済の発展路線を示し、科学技術、イノベーション、デジタル転換を基盤とした成長の質の向上を望んでいます。

ズロン工業団地のハ・ティ・ホア社長は、次のように語ります。

（テープ）

「大会が成功し、国が持続的に発展し、先端技術を吸収することを願っています。私たち企業関係者は、ハイテク産業やクリーンエネルギー、電子分野の加工・製造業を誘致し、質の高い人材を呼び込み、地元の雇用創出につなげていきたいと考えています」

中部高原地帯と南中部の各地から寄せられる声は、党への揺るぎない信頼とともに、第14回党大会が示す新たなビジョンへの強い期待を映し出しています。

(VOVWORLD)