中国大使「ベトナムの第14回党大会は3つの大きな飛躍を生む」

何大使は、大会の成功がベトナムの新たな発展の時代を開き、今後の国家建設と発展に強い推進力を与えると確信していると述べました。



何大使は、今後5年間でベトナムが全面的な発展と、国力・国際的地位の大きな飛躍を遂げる時期になると見ています。全体として「3つの大きな飛躍」があると指摘しました。

駐ベトナム中国大使の何偉氏

第一は、国家統治能力の飛躍です。ベトナムは今後、思考を刷新し、各分野で制度を包括的に整備していくことが期待されます。地方政府の二層制モデルを効果的に機能させ、制度的な障壁を取り除き、社会資源を効果的に動員して、国家統治システムを段階的に近代化していきます。

第二は、国家の総合力の飛躍です。新しい党中央委員会の指導の下、ベトナムは国有経済の主導的役割と、民間経済の重要な原動力としての役割を発揮していきます。科学技術とデジタル転換を重要な推進力とし、質と効率を高める方向で成長モデルを転換させ、経済・社会発展において新たな飛躍的進歩を生み出します。

第三は、国際的な影響力と地位の飛躍です。ベトナムは独立自主の対外路線を堅持し、党外交、国家外交、人民外交を同時に展開していくことが期待されます。グローバルな課題の解決に積極的に参加し、グローバルガバナンスの改善に貢献することで、国際社会の積極的なメンバー、信頼できるパートナー、責任ある国家としてのベトナムのイメージをさらに確固たるものにしていきます。

(VOVWORLD)