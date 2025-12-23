中国で「ベトナム文化デー」開催

21日夜、中国の首都北京にある中央歌劇院で「ベトナム文化デーin中国」が開催されました。このイベントは、ベトナムの国や人々の独特な文化の魅力を中国や世界各国の友人に広めることを目的として、ベトナム文化・スポーツ・観光省と在中国ベトナム大使館が共同で主催したものです。



プログラムでは、ベトナムのアイデンティティ豊かな伝統的な歌や踊り、音楽と現代的な創作が融合され、さらに中国を代表する芸術作品も披露されるなど、鮮やかな文化の交流が繰り広げられました。



今回のイベントは、ベトナムと中国の外交関係樹立75周年、および「ベトナム・中国人文交流年2025」の一環として行われた一連の意義深い交流活動を締めくくるものです。



会場で挨拶に立った在中国ベトナム大使館のファム・タン・ビン大使は、「文化交流は常に持続可能な架け橋であり、あらゆる距離を越えて両国民を結びつける目に見えない絆である」と述べました。

(テープ)

「このイベントは、愛国心、慈愛、情義、誠実、団結、勤勉、創造性といったベトナム文化のコアバリューを紹介するとともに、ベトナムと中国という長い歴史を持つ二つの文化の交わりと結びつきを示す機会でもあります。アーティストたちが披露するメロディーや歌声、踊りを通じて、中国の皆さんがベトナムの国や人々への理解を深め、ベトナム国民が中国の友人や国際社会に対して誠実さや温かさ、そして大切に想う気持ちを感じ取っていただけることを願っています」



なお、芸術公演に併せて、ベトナム側は「ベトナム～世界を代表する遺産の目的地」をテーマとした写真展を開催しました。

(VOVWORLD)