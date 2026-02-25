丙午年春の報道 躍進と前進の精神を反映 １１万９千本超を配信

党中央宣伝教育・民衆工作委員会のトン・ヴァン・タイン報道出版局長は、旧正月・テト期間中に各報道機関が関連する記事や番組を合わせて１１万９，５００本以上配信・放送したと報告しました。なかでも「党を祝い、春を祝い、信頼を深める」をテーマにした報道が特に目立ち、各紙の一面やラジオ・テレビのゴールデンタイムで大きく取り上げられました。

タイン局長は次のように語りました。

「今年のテトのラジオ・テレビ番組は、第１４回党大会の成功を背景に、ベトナムの人々の豊かな精神生活を映し出すものとなりました。全体的に喜びと高揚感にあふれ、これまでの成果への誇りと、未来への強い期待と信頼が感じられる内容でした。なかでも印象的だったのは、ベトナムの声放送局が元日に放送した特別番組『旅の中の人生の情』や、２日目の『春の訓練場に息づく遺産の脈流』などです。こうした質の高い番組が数多く制作・放送され、テトを彩りました。」

また、党中央宣伝教育・民衆工作委員会のファン・スアン・トゥイ副委員長は、各メディアに対し、第１４回党大会決議を社会に広める先導役を担うよう求めました。あわせて、２０２６年から２０３０年にかけての年１０％以上の経済成長目標の達成に向けた政府の取り組みを積極的に報道すること、さらに来月１５日に予定されている国会議員選挙と人民評議会議員選挙の広報にも全力で取り組むよう呼びかけました。

