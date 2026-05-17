世界電気通信の日――デジタルインフラのレジリエンス強化が急務に

情報の流れを守ることは、もはや技術的な問題ではなく、現代社会の存立に関わる問題となっています。近年、サイバー攻撃によって病院が機能停止に陥ったり、空港の業務が麻痺したり、国家の電力システムが深刻な打撃を受けたりする事態が世界各地で相次いでいます。デジタルへの依存が深まるほど、ひとつの障害が社会全体に連鎖する危険性も増します。だからこそ、いざという時に素早く回復できる「レジリエンス」が、次世代デジタルインフラの最重要条件となっています。

「デジタルの血脈」を守ることは、インターネットやデータを守るだけでなく、社会そのものの正常な機能を守ることです。ITUは今年のテーマを通じて、安全で持続可能なデジタルインフラの構築と、デジタル時代に誰一人取り残さないことを世界に呼びかけています。

ベトナムもこの潮流に応え、国家デジタル転換戦略のもとでAI活用を積極的に推進しています。Viettel・VNPT・FPT・MobiFoneといった大手テクノロジー企業は、AIを使ったネットワーク最適化やビッグデータ分析を進め、従来の通信会社からデジタルプラットフォーム企業へと変貌を遂げつつあります。

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