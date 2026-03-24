世界気象デー 地球の気候、観測史上例のない不均衡に

地球の気候システムは、これまでにない速さで均衡状態から外れつつあります。温室効果ガスの増加が続く中、大気や海洋の温度、氷の融解がそろって過去最高を更新しています。こうした警告は、世界気象機関（WMO）が3月23日の世界気象デーに合わせて公表した報告書「2025年の世界の気候の状況」で示されました。

報告書によりますと、2015年から2025年までの期間は観測史上最も暑い11年間となり、2025年は2番目または3番目に高い気温となりました。世界の平均気温は、産業革命前の1850年から1900年と比べて、およそ1.43度高くなっています。猛暑や大雨、熱帯低気圧などの極端な気象が相次ぎ、深刻な被害をもたらすとともに、相互に結びついた世界の経済や社会の脆弱さを浮き彫りにしています。

国連のグテーレス事務総長は、地球の気候は緊急事態にあると警告し、「すべての重要な気候の指標が危険信号を示している」と述べました。また、化石燃料への依存は気候変動を悪化させるだけでなく、世界の安全にも脅威をもたらしていると指摘しました。

(VOVWORLD)