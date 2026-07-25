レー・ミン・フン首相、ディエンビエン省に成長モデルの刷新と独自の競争優位性の発揮を要請

「ディエンビエン省の経済構造では、サービス業が最大の割合を占めています。そのため、近代的な国境貿易経済の構築に力を入れ、ディエンビエン省を北西部地域における貿易、国境貿易、物流の拠点とし、近隣諸国や地域との交易の玄関口にする必要があります。また、ディエンビエン空港や、国の特別史跡に指定されているディエンビエンフー戦跡、ホアバン祭りをはじめとする特色ある文化・景観資源を、観光業の力強い発展を支える資源へと変えていかなければなりません。加工・製造業については、近代的なエネルギー産業を柱に工業を発展させるという方向性は極めて適切です。ディエンビエン省は農業分野でも、主力産品を中心に、高度加工と高付加価値化を進め、持続可能な農業の発展に注力する必要があります」

レー・ミン・フン首相は、ディエンビエン省に対し、公共投資資金の執行率で全国上位を維持し、2026年末までに計画の100％執行を目指すよう求めました。また、重要事業や重点事業に資金を優先的に配分し、執行が遅れている事業の資金を、執行状況の良い事業へ断固として振り替えるよう指示しました。

さらに、投資効果を確保し、重点を明確にした資金配分を行うため、2026年から2030年までの中期公共投資計画の割り当てを完了させ、事業数を2021年から2025年までの計画と比べて少なくとも30％削減するよう求めました。

同時に、地域間の連結性を高めるインフラ事業への投資を優先し、ディエンビエン空港を有する強みを最大限に生かすとともに、地域経済を結ぶ戦略的な空間軸を形成するよう要請しました。

[VOVWORLD]