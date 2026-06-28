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ニュース

レ・ミン・フン首相、国家重点交通プロジェクトの進捗管理を強化

27日午後、ハノイの政府庁舎でレ・ミン・フン首相は交通運輸分野の国家重点プロジェクト指導委員会の上半期中間総括会議を主宰しました。
会議で発表しているフン首相
会議で発表しているフン首相

各省庁・地方・企業から進捗報告を受けた首相は、関係機関に対し主体性と創意工夫をもって取り組み、他への依存や先送りを絶対に行わず、工事の進捗と品質を確保するよう求めました。首相は次のように述べました。

「正当な理由がない限り、工期の延長や調整は断じて認めません。これは任務達成度を評価する重要な基準であり、毎年の公共投資資金配分を決定する基準でもあります。年末の評価に向けて、担当機関・協力機関別のタスクを明確にしておく必要があります。」

またフン首相は、安全技術基準の遵守に加え、施工におけるデジタル転換・グリーン転換の活用強化を求めました。そして国家・社会のリソースにおける不正・腐敗・浪費を絶対に起こしてはならないと強く指示しました。

用地取得については、各地方が政治システム全体を動員して補償・移転再定住を進め、住民の社会保障と正当な利益を確保するよう求めました。また公共投資の資金執行については、第3四半期に少なくとも全国平均の50％以上の達成を目指すよう指示しました。

現在、指導委員会が管轄する55件のプロジェクトのうち30件が運用を開始しており、高速道路本線3,345キロメートルが開通しています。

[VOVWORLD] 

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チャム族文化祭　音色と色彩が響き渡る

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26日夜、カインホア省ドンハイ地区にある「4月16日広場」で、「第6回チャム族文化祭」の開幕式が執り行われ、多くの市民や観光客、そしてカインホア省、ザライ省、ダクラク省、ラムドン省、アンザン省、タイニン省、ホーチミン市の7つの省・市からのチャム族の人々が参加しました。
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