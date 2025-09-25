Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ルオン・クオン国家主席 第80回国連総会のハイレベル一般討論会に出席

23日午前、アメリカ・ニューヨークの国連本部で、「より良い共生：80年とその先の平和、開発、人権のために」と題する第80回国連総会のハイレベル一般討論会が開幕しました。

討論会には、約150か国の元首や高官、さらに多くの国際機関および地域機関のリーダーが参加しました。ベトナムからはルオン・クオン国家主席が代表団を率いて出席しました。

会議で発言に立ったアントニオ・グテーレス国連事務総長は、「世界が多極化に向かっている。第一次世界大戦の教訓を繰り返さないために、効果的な多国間システムを擁する必要がある」と強調しました。グテーレス事務総長は、「国連は道徳的な羅針盤でありながら、平和の維持、国際法の保護、持続可能な開発の推進、人権の確保、そしてグローバルな政策決定の具体化でもある」と強調しました。
さらに、グテーレス事務総長は、現在の状況の中で国際社会が取るべき5つの選択肢を強調しました。そのう中には、平和は国際法に基づくべきであることや人権と人間の尊厳を守るために国際的な人権に関する約束を履行すること、気候正義と気候変動対策を促進すること、世界と人類の発展のために先端技術や人工知能を活用すること、包摂的で透明性があり21世紀に対応できる国連を構築することが含まれています。

(VOVWORLD) 

もっと見る

もっと見る

Top