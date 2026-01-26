ルオン・クオン国家主席：ベトナムとラオスの協力関係は あらゆる分野で着実に深まる

この席で、ルオン・クオン主席は、両国の関係があらゆる分野で包括的に発展し、着実に成果を上げていると強調しました。

今後の協力についてルオン・クオン主席は、政治面での戦略的なつながりを「最大の柱」と位置づけ、二国間協力全体の確かな指針としていく考えを示しました。

あわせて、両国は国防・安全保障での連携を強め、それぞれの国の安定と社会秩序を守ることで一致しました。経済や投資の面では、重要なプロジェクトを加速させ、抱えている課題を一つひとつ解決することで、新たな突破口を開いていくとしています。

さらに、両国の大きな記念行事を、形だけでなく実質的で心のこもったものにするよう緊密に協力することや、国際的な場でお互いを支え合っていくことでも合意しました。

一方、ラオスのトーンルン主席は、両国の党大会が成功した直後にベトナムを訪問できたことに喜びを表しました。

また、ベトナムが今後もさらなる発展を遂げ、国家の新たな時代へと着実に歩みを進め、党大会で掲げた目標を必ず成し遂げるだろうと、強い期待を寄せました。

