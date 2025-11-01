ルオン・クオン国家主席：「強固なミクロ経済基盤が長期成長のカギ」

「強靭で、繋がり、さらに広がる地域を目指して」をテーマとするこのセッションでは、世界的な不確実性を背景とした貿易と投資の促進、そして、包摂的で持続可能な成長に向けた民間部門の潜在力を引き出すための官民連携の強化について議論が交わされました。

会議で発言したルオン・クオン国家主席は、外部からのショックやテクノロジーの負の影響に対し、発展途上国を始め、APEC加盟国の連結性を高め、レジリエンスを向上させることの喫緊の必要性を強調しました。これに基づき、ルオン・クオン国家主席はAPECが注力すべき3つの重点項目を提案しました。これらは通関手続きの効率的なデジタル化、交通・物流・情報技術インフラのアップグレードと同期化を通じての地域のサプライチェーンとインフラにおける大きなボトルネックの解消、FTAAP＝アジア太平洋自由貿易協定の実現に向けた努力や、WTO＝世界貿易機関の貿易円滑化協定などの多角的貿易協定の履行、非関税障壁の削減による貿易と投資の協力促進、民間部門、特に中小企業の資金、技術、市場へのアクセスやデジタル時代に適応・発展するためのガバナンス能力の向上支援などです。

ルオン・クオン国家主席は、マクロ経済が不安定な状況下において、強固なミクロ経済の基盤こそが長期的な成長のカギとなること、そして、この地域の発展の歴史が民間部門の極めて重要な役割を裏付けていることを強調しました。

また、ルオン・クオン国家主席は、APEC2027年のホスト役として、ベトナムはAPEC内外のエコノミーと緊密に連携し、経済連携を強化し、グリーン成長を促進するとともに、平和、安定、繁栄したアジア太平洋地域のための協力と発展の好ましい環境を構築していくことを改めて表明しました。