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ニュース

ルオン・クオン国家主席、信任状を奉呈する各国大使と面会

18日午前、ハノイ市内の国家主席府で、ルオン・クオン国家主席は、カンボジア、サウジアラビア、およびドミニカの特命全権大使から就任の信任状を受け取りました。

カンボジアのトゥー・ソパラット大使との面会で、ルオン・クオン国家主席は、両国間の良好な近隣関係、伝統的な友好、包括的な協力、長期的な安定をさらに推進するために、大使が積極的に貢献することを確信していると述べました。

ルオン・クオン国家主席とトゥー・ソパラット大使

続いて、サウジアラビアのタミール・モハメド・アル・ゴサイビ大使との面会で、ルオン・クオン国家主席は、ベトナムがアラブ・イスラム世界におけるサウジアラビアの役割と地位を高く評価していると強調するとともに、サウジアラビアおよび中東地域における平和と安定が早期に回復することへの期待を表明しました。

ルオン・クオン国家主席とタミール・モハメド・アル・ゴサイビ大使

また、ルオン・クオン国家主席は、ベトナム初のドミニカ国大使に任命されたジャン＝フランソワ・ハーヴェイ氏を祝し、両国の貿易取引額の増加を含む二国間関係の強化に向け、ベトナム側と緊密に連携するよう提案しました。あわせて、カリブ共同体（CARICOM）とベトナムの橋渡し役としての支援を求めました。

 

各国大使は、今月15日に実施された第16期国会議員選挙および各級人民評議会選挙の成功に祝意を表しました。また、2025年に8％を超える安定した経済成長を達成し、今後数年で2桁成長を目指すベトナムの成果を高く評価しました。

(VOVWORLD) 

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