ルオン・クオン国家主席、ブータン国王を歓迎する晩餐会を主宰

席上、発言に立ったルオン・クオン国家主席は、ブータンがカーボンネガティブを実現し、森林面積の割合を70パーセント以上維持する世界でも数少ない国の一つであるという印象を表明しました。



（テープ）

「私と国王は、今後、経済、貿易、投資、文化、観光、草の根交流などの分野を中心に、二国間の実質的かつ効果的な協力の方向性と方策を共有し、関心事について協議しました。今回の国王と王妃両陛下の歴史的なご訪問が、両国の実質的かつ効果的で、互恵に基づく協力関係を築く新たな原動力となることを確信しております」

