ルオン・クオン国家主席、ブータン国王を歓迎する晩餐会を主宰
席上、発言に立ったルオン・クオン国家主席は、ブータンがカーボンネガティブを実現し、森林面積の割合を70パーセント以上維持する世界でも数少ない国の一つであるという印象を表明しました。
「私と国王は、今後、経済、貿易、投資、文化、観光、草の根交流などの分野を中心に、二国間の実質的かつ効果的な協力の方向性と方策を共有し、関心事について協議しました。今回の国王と王妃両陛下の歴史的なご訪問が、両国の実質的かつ効果的で、互恵に基づく協力関係を築く新たな原動力となることを確信しております」
一方、ジグミ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク国王は、ベトナムが国際社会において、その強固な意志、団結心、勇気、そして遺産を守る献身、未来への揺るぎない信念によって特に賞賛されていると述べました。
「ブータンは小国であり、地理的には遠い国であるものの、私たちは皆様と精神を共にしています。私たちは、遺産とは単なる装飾品ではなく、国民の未来を築くための指針であると信じています。この考えに基づき、私たちはブータンの価値観を根底に、南アジア地域とつながる文化・金融の玄関口となる『ゲレフー・マインドフルネス・シティ』の建設を実施しています。この取り組みにベトナムがご参加いただければ光栄です」
