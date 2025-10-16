ルオン・クオン主席：農業におけるイノベーションとデジタル化を強力に推進すべき

ベトナム農民協会創立95周年を記念し、14日夜、ハノイで「誇り高きベトナム農民2025」をテーマとした式典が開催され、ベトナムのルオン・クオン国家主席が出席しました。式典では、経済発展において主体的かつ創造的に取り組み、資本・労働力・土地を効率的に活用し、新たな科学技術を果敢に導入して成果を上げた「優秀なベトナム農民」と「農民の科学者」95名が顕彰されました。

発言の中でルオン・クオン主席は、各級農民協会に対し、愛国心と自信、自立・自強の精神をさらに高め、正当な方法で豊かになるという強い志を奨励しました。また、農民こそが農業発展・農村経済・新農村づくりの真の主体であり中心であるべきだと強調しました。

ルオン・クオン主席は次のように述べました。

（テープ）

「各級農民協会は高い決意と的確な方策を持ち、知識人や科学者と緊密に連携して、農産物の生産チェーンにおける品質向上を支援しなければなりません。同時に、農業における革新的な取り組みとデジタル変革を力強く推進し、生態環境を守りつつ、積極的に国際社会に参画し、民族文化のアイデンティティを維持することが重要です。顕彰された『優秀なベトナム農民』や『農民の科学者』の皆さんには、これからも感動を与える物語を紡ぎ広め、創造的な取り組みを続け、互いに助け合いながら共に豊かになることを期待します」

式典では、ルオン・クオン主席と各省庁の代表が、2025年の「優秀なベトナム農民」63名と「農民の科学者」32名に記念のシンボルと証書を授与しました。

(VOVWORLD)