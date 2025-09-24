ルオン・クオン主席:越・米の和解のストーリーは寛容さの力そのものだ

席上、ルオン・クオン国家主席は「ベトナムの人民は悲しい過去を棚上げし、未来へ向かうことを選択した。また、許すけれども、過去を忘れないことを選んだ。ベトナムとアメリカの未来の世代が共に平和、協力、発展、そして相互尊重の時代を築いていくと信じている」と明らかにしました。



また、ルオン・クオン国家主席は、両国の和解と癒しというストーリーは「寛容さがどれほど大きな力となり、いかに限界を突破できるかを示す生きた証拠だ」と強調しました。

さらにルオン・クオン国家主席は、ベトナムとアメリカの復員軍人が、寛大な心と友情をもって、今後もベトナムとアメリカの包括的な戦略的パートナーシップの安定と前向きな発展を支持していくようとの希望を表明しました。

一方、ベトナムとアメリカの復員軍人たちも、双方の過去のストーリーや、戦争後遺症の克服過程、および、そして過去を大切にしつつ棚上げし、両国にとってより良い未来へ向かうという願いを共有しました。

なお、この機会に、ルオン・クオン国家主席と代表者たちは、両国の復員軍人がベトナムとアメリカの軍人の遺族に記念品を返還する場に立ち会いました。

