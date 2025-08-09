ルオン・クオン主席のアンゴラ訪問、現地のメディアが大きく報じる

新聞「ジョルナル・デ・アンゴラ（Jornal de Angola）」紙は、ジョアン・ロウレンソ大統領がルオン・クオン国家主席の歓迎式典を主宰することや、ベトナムの実業家が経済分野でアンゴラへの投資を望んでいること、ルオン・クオン国家主席が無名戦士の記念碑に献花したこと、アンゴラとベトナムの代表団が会談を行ったことなどに関するニュースと記事を掲載しました。



一方、アンゴラ通信社は、アンゴラとベトナムの二国間協力再開や、ベトナムの国家主席によるアンゴラ国賓訪問などに関連する多くのニュースと記事を掲載しました。

また、「Ver Angola」紙やTPAonline.aoも、ルオン・クオン国家主席夫妻による今回の訪問について注目すべき多くのニュースや記事を報じました。



ここ数日間のアンゴラメディアの情報内容は、ルオン・クオン国家主席の訪問に対するアンゴラ報道機関の重視と特別な関心を示しており、今回の訪問が両国の今後の協力関係をより効果的に促進するための基盤を築く重要な政治・外交イベントであると評価しています。

