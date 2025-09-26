ルオン・クオン主席、各国首脳と相次いで会見

アナレーナ・ベアボック国連総会議長との会見で、ルオン・クオン主席は、10月にハノイで開催予定のサイバー犯罪対策に関する国連条約の署名式の準備状況や、2026年に開催される核兵器不拡散条約（NPT）第11回運用検討会議の議長国としての準備、さらに国連の主要機関や重要ポストへの立候補について説明したうえで、ベトナムの取り組みに対する積極的な支援を要請しました。

トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領との会見で、ルオン・クオン主席は、両国関係を新たな段階に発展させる好機にあるとの認識で一致しました。両首脳は、二国間貿易額を40億米ドルに引き上げる目標を掲げ、自由貿易協定の推進を含め、貿易・投資をさらに促進するための新たな枠組みを検討することで合意しました。

イラクのアブドゥル・ラティーフ・ラシード大統領との会見で、ルオン・クオン主席は、両国の企業交流を拡大し、潜在的な協力分野を開拓するとともに、ハラール市場へのアクセス強化を提案しました。また、イラクが復興の過程で、ベトナム企業が同国の需要に適した分野に投資できるよう、有利な条件を提示することへの希望を表明しました。

アメリカのマルコ・ルビオ国務長官との会見で、ルオン・クオン主席は、政治・外交、経済・貿易・投資、国防・安全保障、科学技術、教育、人道支援、戦争後遺症の克服といった幅広い分野での協力強化について協議しました。

ルオン・クオン主席は、特に相互関税問題を含む双方の懸案事項を効果的に処理する必要性を指摘したほか、半導体産業や高度人材育成など戦略分野におけるアメリカ企業の投資拡大を歓迎し、アメリカ政府に対して、ベトナムを早期に市場経済国として承認し、戦略的輸出規制の対象リストから除外するロードマップを策定するよう求めました。