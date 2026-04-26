リエンチェウコンテナ港　総合建設プロジェクトが起工

ファム・ザ・トゥック常任副首相

起工式に出席したファム・ザ・トゥック常任副首相は、このプロジェクトが党の路線・方針を具現化する象徴的な事業であると強調し、港の完成によって工業・都市・港湾物流サービスの発展が促進されるとともに、国際海運におけるベトナムの地位向上にも貢献すると述べました。

また、持続可能な発展と環境への配慮を重視した「グリーンポート・スマートポート」モデルの構築を目指すよう求めた上で、次のように訴えました。

（テープ）

「ダナン市と投資者が一致団結し、迅速かつ効率的に取り組むことを求めます。プロジェクトが工期どおりに完成することで、ダナン市が繁栄する港湾都市となり、新時代における中部地方および全国の近代的な物流・港湾センターとしての役割を確立することを期待します。リエンチェウコンテナ港はインフラ施設にとどまらず、国内外のサプライチェーンにおける戦略的な結節点であり、ベトナムが国際輸送ネットワークにより深く組み込まれることに貢献するでしょう。」

総投資額約１６億ドルのこのプロジェクトは、国際基準に沿って整備される計画です。リエンチェウ港は国際航路沿いの戦略的な位置にあり、ベトナムと東南アジアおよびメコン地域を結ぶ東西経済回廊の終端に位置しています。

[VOVWORLD]