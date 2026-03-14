ラムドン省 6700人以上の若者が選挙を支援

第16期国会議員選挙および2026～2031年任期の各級人民評議会議員選挙に向けた広報と支援の強化期間に合わせ、中部高原地帯ラムドン省のホーチミン共産青年同盟は、選挙に関する広報や運営支援で若者の役割を発揮するさまざまな活動を展開しています。

青年同盟は、同盟員や若者、住民に正確で迅速な情報を届けるため、インターネット上で選挙に関するニュースや記事を発信する広報活動を進めています。また、6700人以上の同盟員と若者が参加する535のボランティアチームを立ち上げ、選挙の支援にあたっています。

ラムドン省ホーチミン共産青年同盟の常任副書記、チャン・ジエップ・ミー・ズン氏は次のように述べました。

「『一軒一軒を訪ね、丁寧に伝える』という方針のもと、同盟員や若者たちは少数民族の地域や山間部などを訪れ、住民に選挙の基本原則を説明しています。また、正しく投票し、すべての有権者が参加するよう呼びかける情報やメッセージも広く発信しています。青年ボランティアのチームは、投票用紙の配布や選挙の運営などでも、地方の行政を支援しています」

(VOVWORLD)