ユーロチャム：ベトナムは世界的変動の中でも戦略的拠点である

ヨーロッパ企業の経営者の93％が、ベトナムを投資先として他者に推薦します。これは、在ベトナム欧州商工会議所、ユーロチャムが15日に発表した2026年第1四半期のBCI＝企業景況感指数報告書の中で明らかにされたものです。

今回のBCI指数は72.7ポイントで、2025年第4四半期の80.0ポイントから7.3ポイント低下しました。これは、地政学的緊張の高まりを受け、企業がより慎重な見方を強めていることを反映しています。

しかし全体としては、BCIは過去4年間の平均を大きく上回る水準を維持しています。これは、短期的な不確実性があっても、ベトナムの長期的な魅力が揺らいでいないことを示しています。

ユーロチャムのブルーノ・ジャスパールト会長は、「今回の変動は信頼の低下ではなく、現在の世界情勢における必然的な調整である」と述べました。

実際、データによりますと、2025年には在ベトナム欧州企業の77％が売上を維持または増加させ、そのうち40％が成長を記録しました。さらに2026年第1四半期にも、56％の企業が引き続き良好な業績を報告しています。

ジャスパールト会長は、10社のうちの9社がベトナム市場を支持していることは、同国の高い成長潜在力を示していると強調しました。

また、2026年第1四半期のGDP成長率は7.83％に達し、前年同期を上回りました。この堅調な経済成長も、投資家の信頼を支える要因となっています。

これらのデータは、ベトナムが世界のサプライチェーンにおいて安定した重要拠点であることを改めて示しています。