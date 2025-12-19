モスクワで「MICEグローバル・サミット2025」開催 MICE分野の専門家が集結

観光・イベント・ビジネスを融合したMICE分野の国際会議「MICEグローバル・サミット2025」が17日、ロシアの首都モスクワで開幕しました。「開かれた多様性による結束：世界成長への新たな機会」をテーマに、2日間の日程で、MICE産業を巡る諸課題が幅広く議論されています。

サミットの中心となるのは、「開かれた多様性による結束：MICE産業の新たな成長機会」をテーマとした全体会合です。この中で、ロシアを代表する主要観光都市であるモスクワとサンクトペテルブルクの関係者に加え、各国からの参加者が、BRICS諸国やグローバル・サウスにおけるMICE産業の現状と展望、さらには文化的相互尊重とビジネスの多様性に基づく国際協力がもたらす新たな機会について意見を交わしました。

会期中は、複数の専門分科会が開かれるほか、約3,200件のビジネスマッチングが行われる予定です。本サミットは、参加者が知見を共有し、実務経験を学び合うとともに、観光・イベント・ビジネス（MICE）分野における新たなパートナーシップを模索する場となっています。

