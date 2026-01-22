メルコスールとEUが歴史的な自由貿易協定に署名

メルコスール側は、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領を除く各国首脳、EU側は、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長、欧州理事会のアントニオ・コスタ常任議長などが出席しました。

自由貿易協定であるiTAなどのパラグアイでの署名式では、各国首脳、代表者が演説を行いました。2026年上半期のメルコスール議長国であるパラグアイのサンティアゴ・ペニャ大統領は、メルコスールが誕生したアスンシオンで協定が署名されたことの象徴的意義を強調するとともに、「メルコスールとして、この協定が主な受益者である数百万の欧州・ラテンアメリカ市民の生活に実質的な改善をもたらすことを願っている」と述べました。

アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は、25年にわたる長い交渉を経て署名に至ったことを踏まえ、「両地域の自由貿易協定は、メルコスール創設以来の最大の成果であり、より開放的で、予測可能、柔軟かつダイナミックな国際的統合を模索するという、ブロックの考え方を具体化したもの」と評価しました。交渉が進んでいる他の協定も引き続き推進すると述べました。日本については、新たな協定の機会を模索するとしました。