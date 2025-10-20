メコンデルタで初の日本式職業能力開発校が開校

18日、南部カントー市ミースエン地区で、日本職業能力開発校（JPC）の開校式と第1期生の入学式が行われました。JPCはメコンデルタ地域で唯一の日本式職業能力開発校であり、日本企業による採用と直結した職業訓練モデルを導入しています。同校は、2023年にベトナムのエスハイ社と旧ソクチャン省（現カントー市）人民委員会が締結した協力覚書に基づき設立されました。

式典で、エスハイグループ副総裁でJPC校長のグエン・スアン・ライン氏は、同校の重点として、日本への人材養成と派遣、地方と日本企業の連携、日本基準の職業訓練校の構築を挙げた上で、国際社会で活躍できる熟練労働者の育成を目指すと述べました。

JPCの特徴は、学習と実習を緊密に結びつけた一貫型の研修プログラムです。学生は日本基準による職業訓練を受け、専門日本語を学び、日本企業の職場環境で働くスキルを身につけ、国際基準に沿った体力トレーニングも行います。

国内での学習を終えた後、学生は日本で専門実習を行い、月収3000万～3500万ドン（約17万～20万円）の仕事に就くことが保証されています。プログラム修了後は、日本でさらに2年半～5年間働くことができ、その経験と知識を持って帰国し、故郷に貢献することが期待されています。

この機会に、JPCは日本の関連機関・団体・企業パートナーと覚書を締結しました。また、日本で学び働く第1期生31人の出発式も行われました。

