マン国会議長 　イタリア公式訪問へ出発

マン国会議長夫妻がハノイを出発した

今回の訪問は、IPU＝列国議会同盟のトゥリア・アクソン議長、IPUのマーティン・チュンゴン事務総長の招待を受けて実施されるものです。4月11日から17日までの日程で、トルコ・イスタンブールで開催されるIPU第152回総会への出席、トルコでの二国間活動、そしてイタリア公式訪問が行われます。

今回の訪問は第14回党大会、第16期国会選挙、そして新任期における国家機構の整備後、国会議長として初めての公式海外訪問となります。

この訪問は、ベトナムの新たな対外路線と国際的地位を改めて示すとともに、多国間主義および国際法の尊重に対する強い支持を表明するものです。また、この訪問はIPUに対する責任ある貢献姿勢を引き続き示し、各国およびパートナーとの関係を一層深化させます。

一方、ベトナム国会議長によるトルコ訪問は8年ぶりとなります。今回の訪問は、政治的信頼の強化、とりわけ両国国会間の協力関係の深化、さらに二国間関係全体の実質的発展を促進する契機となります。イタリアへの訪問は、両国首脳が合意した戦略的パートナーシップ強化に関する共同声明の具体化を進める機会となります。

[VOVWORLD]