マン国会議長：実質的なデジタル転換で国会活動の効率向上図る

会議で、マン国会議長は、DX=デジタルトランスフォーメーションとは単にソフトウェアやシステム、技術プラットフォームへの投資ではなく、業務の進め方、政策立案支援の質、活動効率に実質的な変化をもたらす必要があると強調しました。また、DXは単なるスローガンではなく、実際の運用において具体的な成果を上げなければならないと述べました。

2026年から2027年にかけての人工知能（AI）の活用について、マン国会議長は、AIを立法、監視、国家の重要事項の決定、対外活動、議員活動、国民請願対応など国会の主要業務プロセスに統合する必要があると明らかにしました。さらに、国内外の協力エコシステムを構築し、世界各国の議会やベトナム国内のAIコミュニティとの連携を強化するよう求め、次のように強調しました。

（テープ）

「今後、DXやAI活用を、どのように、より実質的かつ効果的に進めていくのかが問われています。これをしっかり実現してこそ、制度面のボトルネックを解消することができます。」

また、国会におけるDXについて、マン国会議長は国会事務局に対し、現存する課題や制約を根本的に改善するための計画を主体的に策定するよう求めました。

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