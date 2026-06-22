マン国会議長：報道機関は国の利益を何よりも優先すべき

授賞式の様子（写真：Doãn Tấn/TTXVN）



授賞式で演説したチャン・タイン・マン国会議長は、ベトナムの革命報道は国の発展に大きく貢献してきたと強調しました。また、同機関は党の思想的基盤を守る最前線に立ち、誤った見解や敵対的な主張に反論するとともに、善行を行う人々や優れた取り組みを紹介し、人道精神や思いやりの心を社会に広げてきたと評価しました。さらに、ベトナムの良好なイメージを世界に発信するうえでも重要な役割を果たしていると述べました。

マン国会議長は次のように強調しました。

（テープ）

「報道機関は改革の先頭に立ち、より大きな責任を担わなければなりません。報道に携わる人々は、革命報道の核心的価値を決して忘れてはなりません。それは党と祖国に絶対的な忠誠を尽くし、国民と深く結びつき、国の利益を何よりも優先することです」

マン国会議長は受賞者に表彰状を手渡す（写真：Doãn Tấn/TTXVN）

さらにマン国会議長は、すべての記者が確固たる政治的信念、清廉な職業倫理、そして高度な専門能力を備え、現代のメディア環境に対応していく必要があると述べました。

授賞式で、国家報道賞評議会がA賞11点、B賞26点、C賞50点を表彰しました。ベトナムの声放送局（VOV）はA賞2点を受賞しました。

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