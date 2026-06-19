マン国会議長：「女性は未来を形作る上で重要な役割を担うべき」

マン国会議長(写真;Doãn Tấn/TTXVN)

大会で発言したチャン・タイン・マン国会議長は、ベトナムの歴史を通じて、ベトナム女性は社会生活のほぼすべての分野で重要な役割を果たしてきたと述べました。国際会議において、ベトナムの女性代表は常に自信に満ち、積極的で、多くのイニシアチブを提唱し、国連の持続可能な開発目標におけるジェンダー平等へのベトナムの強いコミットメントを示してきたと強調し、次のように語りました。



「ベトナムはあらゆる面で非常に高い要求を伴う新たな発展段階に入りつつあり、女性は単に参画するだけでなく、国の将来の発展を形作る上で真に重要な主体となることが求められています。ベトナム女性連合会は、より力強く革新し、より効果的かつ実践的に活動し、ベトナム共産党第14回全国大会決議を具体化していく必要があります。連合会は、女性の知識、デジタルスキル、専門スキル、外国語能力、生涯学習能力の向上に向けた解決策に注力し、農村部、少数民族、社会的弱者のそれぞれの女性たちに常に目を向けていく必要があります。」

写真:Văn Điệp/TTXVN

大会では、111名の委員からなるベトナム女性連合会第14期中央執行委員会が選出されました。

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