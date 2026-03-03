マン国会議長「法律の質を最優先に」 常務委員会が第55回会議を開催

会議の冒頭、チャン・タイン・マン国会議長は、審議中の法律草案について「質が決定的な要素だ」と述べ、各委員に対して草案の徹底的な精査を求めました。

「着実に、そして質を最優先に進めることが基本です。今期だからといって、9本も10本もの法律を無理に通そうとするのではなく、必要な手続きはきちんと整っているか、法律の施行が適切に担保されているか、しっかり確認することが大切です。各機関には、手続き・時間・質の三点を満たせるよう、提出内容をもう一度厳しく見直すことを求めます。」

今回の会議は、3月2日の第1回と、16日・17日の第2回に分けて実施されます。国会常務委員会は、次の本会議での採択を見据えた10の法律案と1つの決議草案について意見を交わすほか、第16期国会第1回会議の準備状況についても協議します。