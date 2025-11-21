マン国会議長、韓国国会議長と会談

歓迎式典後、マン国会議長とウ・ウォンシク国会議長は、会談を行いました。

会談で、マン国会議長とウ・ウォンシク国会議長は、両国の議会間の議会外交と協力が目立ったハイライトとなり、ベトナムと韓国の間の高水準の合意の実施を監督・促進する上で重要な役割を果たし、立法経験を共有し、両国の議員と国民の相互理解を深めていると評価しました。

今後の国会間の協力について、政治的信頼関係を継続的に強化し、高級代表団の定期的な交流を維持し、あらゆる分野における包括的協力拡大の基盤を構築すること、防衛・安全保障協力の拡大を促進すること、非伝統的安全保障問題や国境を越えた犯罪に関して経験を共有し、相互に支援することで合意しました。

さらに、双方の共通利益に沿って効果的な経済協力を推進し、2030年までに二国間貿易額を1500億米ドルに引き上げるという目標の早期達成に努めるとともに、共通の発展目標達成のため、産業、エネルギー、技術移転の分野における協力を拡大することで一致しました。

ベトナムと韓国の包括的な戦略的パートナーシップに基づき、人材育成、文化、観光、人的交流といった分野でも協力を拡大していく方針です。

