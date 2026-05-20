起工式の様子（写真：Lê Tuyết/VOV）​​​​



起工式で演説したハノイ市人民委員会のブー・ダイ・タン委員長は、このプロジェクトがハノイ南部地域の発展を促進する重要な原動力となり、新たな成長拠点の形成や、サービス、商業、物流分野の発展余地拡大、さらに都市空間の質向上につながることへの期待を示しました。

（テープ）

「市民の皆さまの理解と協力こそが、大規模開発プロジェクトを成功裏に進めるための最も重要な基盤です。ハノイ市は常に、あらゆる方針や政策において市民を中心に据え、国家、企業、市民の利益の調和の確保を重視しています。首都発展への責任感と志、そして市民の皆さまの一致団結によって、このプロジェクトは円滑かつ効果的に、予定どおり進められるものと確信しています。」

ハノイ市人民委員会のブー・ダイ・タン委員長（写真： Lê Tuyết/VOV）

このプロジェクトの総延長はおよそ36キロメートルで、ハノイ市内の18の地区や村を通過します。起点はキムリエン・トンネル周辺の環状1号線に接続し、キムリエン地区およびバックマイ地区に位置しています。終点はチュエンミー村のカウゼー・ジャンクションに接続します。道路の横断幅は90メートルで、中央本線に10車線、両側の側道にそれぞれ3車線ずつ、合わせて6車線が設けられます。設計速度は時速80キロです。

計画によりますと、2027年までにインフラシステムの建設を完了し、100年先を見据えた首都計画に基づくハノイ市道路交通ネットワークの整備を完成させる方針です。

[VOVWORLD]