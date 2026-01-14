マン国会議長、任期満了挨拶に訪れた各国大使と個別面会

カンボジアのチア・キムター大使との面会で、マン議長は、これまでのベトナム国会とカンボジアの上下両院による二国間・多国間双方での協力関係を高く評価しました。その上で、カンボジア在住ベトナム系の住民が、法的地位を確保して生活を安定させ、カンボジアの発展と両国の友好関係に寄与できるよう、引き続き好ましい条件を整えていくことを求めました。

また、マン議長とチア・キムター大使は、両国の経済協力には依然として大きな潜在性があるとの認識で一致しました。今後、実質的かつ効果的な協力をさらに推進し、両国の貿易額を早期に200億ドルの目標に到達させるよう尽力していくことを確認しました。

一方、アメリカのマーク・ナッパー大使との面会で、マン議長は、両国議会の指導部や専門委員会、議員同士の交流をさらに強化するよう提案しました。また、デジタルトランスフォーメーション（DX）やイノベーション、科学技術、クリーンエネルギー、気候変動対策、教育・訓練、保健医療といった優先分野での協力を推進するとともに、不発弾処理やダイオキシン汚染対策、障害者支援など、戦争の傷跡を克服するためのプロジェクトを継続し、効果的に実施していくことを求めました。

マン議長は、「ベトナム国会は、アメリカ議会と緊密に連携し、二国間協力に向けた法的枠組みを整備する用意がある」と強調し、両国の協力メカニズムが持続的かつ効果的に運用されるよう環境を整える方針を示しました。

これに対し、ナッパー大使は、「今後とも、どのような職務に就いたとしても、両国関係のさらなる深化に向け、引き続き積極的に貢献していきたい」と応じました。

続いて、フィリピンのマイナルド・モンテアレグレ大使との面会で、マン議長は、経済・貿易協力をさらに強化し、二国間の貿易額を早期に100億ドルに引き上げるため、具体的な施策を継続的に展開していくよう提案しました。



また、マイナルド・モンテアレグレ大使に対し、両国関係の促進、特に議会間協力の推進に尽力するよう求めました。具体的には、専門委員会や国会議員、女性議員グループ、若手議員グループによる交流の活発化、さらには草の根交流や観光の促進、両国の企業や市民にとって有利な法的枠組みの整備などを進めていく考えを伝えました。

(VOVWORLD)