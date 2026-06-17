マン国会議長　第16期国会は発展のための制度構築を担う任期に

チャン・タイン・マン国会議長（写真： Lê Tuyết/VOV）

また、２０３０年のベトナム共産党創立100周年、および2045年の建国100周年を迎える節目までに、ベトナムが国際基準や国際慣行に近づいた、高品質で統一性があり、先進的な法体系を整備するとともに、ベトナムの実情に適合したものとなることへの期待を表明しました。

マン国会議長は、関係機関に対し、計画の策定や責任分担を速やかに完了し、各種任務の見直し・研究・実施を6月30日までに開始するよう求めました。マン国会議長は次のように述べました。

（テープ）

「政府は今任期における192件の立法課題のうち171件を担当しています。したがって、成長の障害となる制度上の問題を迅速に解消し、『2桁成長』という目標の達成と、三層構造による新たな行政機構の円滑な運営を実現するため、関連法令の見直しや改正を急がなければなりません。また、第2回国会の負担を軽減するため、臨時国会の開催を提案する法案の準備も速やかに進める必要があります」

会議の様子（写真： Lê Tuyết/VOV）

さらに国会議長は、各関係機関に対し、国会機関および関連機関と緊密に連携し、国会常務委員会および国会に提出する前に、法案資料を内容面・立法技術面の両面から十分に準備するよう求めました。

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