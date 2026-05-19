ホー・チ・ミン主席生誕136周年：強く豊かな国づくりへの願いを実現へ

ホーチミン主席（写真： nhandan.vn）

この機に、ベトナムの有力新聞はホー・チ・ミン主席に関する特集記事を掲載しました。

党中央宣伝・大衆工作委員長のチン・バン・クエット氏は「ホー・チ・ミン思想が国の発展の歩みを照らす」と題した記事をベトナム人民軍機関紙「クアンドイニャンザン」に寄稿しました。

記事では、ホー・チ・ミン主席の生涯と業績は、信念を貫きながらも常に創造性を重んじ、原則を守りつつも教条主義や形式主義に陥ることなく、常に現実に根ざし、人民の幸福を目指した精神の象徴であると強調しています。

それこそが永続的な価値であり、党・国民・人民軍に対し、国の発展への信念と意志を与え続ける大きな精神的力となっています。

また、ホー・チ・ミン思想、道徳、方法論、そしてその人格は、今後もベトナム共産党と国民、軍隊の揺るぎない思想的基盤であり、新たな時代、すなわち繁栄と文明、豊かさ、そして強国への発展の時代に向けて、あらゆる困難や試練を乗り越える内なる力になるとしています。

一方、１９日付けのベトナム共産党機関紙「ニャンザン」も「新時代におけるホー・チ・ミン思想の創造的運用」と題する論説を大きく掲載しました。

記事では、祖国と人民のために生涯を捧げたホー・チ・ミン主席が、ベトナム共産党と国民、そして未来の世代に対し、貴重な思想的遺産と輝かしい道徳の模範を残したと強調しています。

それは、あらゆる歴史段階に、ベトナム革命の思想的基盤であり、行動の指針となっています。

党・国民・軍隊は、ホー・チ・ミン思想の普遍的価値を深く認識し、新たな歴史的条件と要求のもとで創造的に応用しながら、現実を出発点とし、国の利益と人民の幸福を最高の目標としていく必要があるとしています。

[VOVWORLD]