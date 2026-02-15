ホーチミン市 国会議員選挙へ準備着々

これを前に、ホーチミン市では広報活動や有権者名簿の作成、施設整備、治安の確保などの準備が予定どおり進められています。

市人民評議会の指導部は、各地区や村に対し、立候補者の書類の受理や確認、管理を引き続き厳格に行い、法令に基づいて手続きを進めるよう求めました。不備が生じないよう徹底する方針です。

選挙を円滑に実施するため、各地では広報の方法を多様化し、有権者に対し選挙の意義や重要性、そして権利と義務について理解を深めてもらう取り組みも進められています。

ホーチミン市文化スポーツ局のグエン・ゴック・ホイ副局長は、これまでに横断幕やスローガンなどの 広報物 が各地に配布されたと明らかにしました。

(テープ)

「市人民評議会ポータルサイト向けに、指導部を含む担当者名簿および記者グループの名簿を作成しています。各地方は、広報すべき内容や関連する行事情報がある場合、中心となる記者グループに送付し、広報を進めていきます」

一方、海上で任務にあたる部隊の選挙については、2月26日から期日前投票が行われます。対象はフオックタン坊、タムタン坊、ロンソン社で、およそ4,538人が投票する予定です。

市では、こうした準備を通じて、安全で円滑な選挙の実施に万全を期すとしています。

【情報ボックス】

ホーチミン市では、168の村・地区・特区に選挙管理委員会を設置しました。

国会議員選挙は13の選挙区で38人を、市人民評議会議員選挙は42の選挙区で125人を、さらに基礎自治体レベルでは1,306の選挙区で4,236人を選出する予定です。



(VOVWORLD)