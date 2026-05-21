Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ホーチミン市 世界のスタートアップ都市トップ100入り

スタートアップ支援機関「スタートアップブリンク」が発表した「2026年グローバル・スタートアップエコシステム指数」によりますと、ホーチミン市は2025年から12ランク上昇し、世界98位となり、初めてトップ100入りを果たしました。
ホーチミン市のスタートアップ・イノベーションセンター　<br> 写真：Thu Hoài/TXVNホーチミン市のスタートアップ・イノベーションセンター　 写真：Thu Hoài/TXVN

支援機関「スタートアップブリンク」が発表した「2026年グローバル・スタートアップエコシステム指数」によりますと、ホーチミン市は2025年から12ランク上昇し、世界98位となり、初めてトップ100入りを果たしました。
このことを、ホーチミン市科学技術局が19日午後、明らかにしました。
東南アジアでは、ホーチミン市はスタートアップエコシステム分野で5位、エコシステム成熟度では2位にランクインしました。
分野別では、フィンテックが東南アジア3位、世界60位、ブロックチェーンが東南アジア5位、世界70位となっています。
また、スタートアップコミュニティーの活発さでは、アジア太平洋地域で7位となりました。
「スタートアップブリンク」は、ホーチミン市について、東南アジアでエコシステム成熟度が高い都市の一つであり、地域で最も活気あるスタートアップ拠点の一つだと評価しています。

「スタートアップブリンク」のランキングは、世界1500以上の都市と100か国以上を対象に、活動規模やエコシステムの質、イノベーションを支えるビジネス環境などの基準に基づいて評価する、国際的に信頼性の高い指標の一つとなっています。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top