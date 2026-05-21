ホーチミン市 世界のスタートアップ都市トップ100入り

ホーチミン市のスタートアップ・イノベーションセンター 写真：Thu Hoài/TXVN

支援機関「スタートアップブリンク」が発表した「2026年グローバル・スタートアップエコシステム指数」によりますと、ホーチミン市は2025年から12ランク上昇し、世界98位となり、初めてトップ100入りを果たしました。

このことを、ホーチミン市科学技術局が19日午後、明らかにしました。

東南アジアでは、ホーチミン市はスタートアップエコシステム分野で5位、エコシステム成熟度では2位にランクインしました。

分野別では、フィンテックが東南アジア3位、世界60位、ブロックチェーンが東南アジア5位、世界70位となっています。

また、スタートアップコミュニティーの活発さでは、アジア太平洋地域で7位となりました。

「スタートアップブリンク」は、ホーチミン市について、東南アジアでエコシステム成熟度が高い都市の一つであり、地域で最も活気あるスタートアップ拠点の一つだと評価しています。

「スタートアップブリンク」のランキングは、世界1500以上の都市と100か国以上を対象に、活動規模やエコシステムの質、イノベーションを支えるビジネス環境などの基準に基づいて評価する、国際的に信頼性の高い指標の一つとなっています。

[VOVWORLD]