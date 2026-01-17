ホーチミン市国際金融センター 2月9日までに正式稼働へ

16日午後、ハノイで開催された「ベトナム国際金融センター推進委員会」の第1回会合で、ファム・ミン・チン首相が明らかにした見解です。

ベトナムは、2035年までに「世界トップ75」、そして「アジア太平洋地域トップ25」の金融センター入りを目指し、近代的で透明性が高く、効率的な国際金融センターの構築を目標としています。この目標に向け、チン首相は次のように述べました。

「制度には競争力がなければなりません。ベトナムは後発ですが、世界の英知を継承・選択し、活用して展開する必要があります。私たちは必ず成功させなければなりません。いつまでも『試験運用』を続けるわけにはいかないのです。」

また、チン首相は、金融センターの成功には「信頼、安定性、予見可能性」が不可欠であると指摘し、すべての政策は透明で一貫している必要があり、プロセスの標準化と創造性の奨励を進めつつも、システムの安全性と引き換えにしてはならないと強調しました。その上で、ホーチミン市国際金融センターを2026年2月9日までに正式に稼働させるよう強く求めました。

