ホーチミン市アオザイフェス開幕 3月の街を彩る多彩な催し

今年のフェスティバルでは17の主要な活動が行われ、約400のアオザイコレクションが集結します。600人以上のモデルや俳優に加え、各界から37人の広報大使が参加しています。大きな見どころは、ベトナム各地から集まった36人のデザイナーに加え、日本を含む海外のデザイナーが初めて参加している点です。ホーチミン市観光局のレ・チュオン・ヒエン・ホア副局長は次のように述べました。

「今年の新たな試みは、国内各地だけでなく海外からも多くのデザイナーが参加していることです。これは、このフェスティバルの国際化が一段と進んでいることを示しています。また、市内168の地区や村、特区が広く 呼応 し、各地で体験スペースが設けられています。3月が単にアオザイを観るだけでなく、人々がアオザイと共に過ごし、より深く触れ合える機会になることを願っています。これを通じて、ホーチミン市の文化観光をさらに発信していきたいと考えています」

開幕式に続き、8日午前には大規模なダンスパフォーマンスやアオザイパレードが行われます。さらに「アオザイ通り」と名付けられた展示スペースでは、試着体験や写真撮影、伝統衣装の歴史を学ぶコーナーなど、多彩なプログラムが用意されています。

