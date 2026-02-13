ホーチミン市の観光商品 独自性で年間5000万人の訪問目指す

園内には、20の大型アトラクションとおよそ100の高速ウォータースライダーが設けられ、最新技術を導入した大規模なウォーターパークとして、地域有数の規模を誇ります。

また、この施設は、世界記録認定機関「ワールドキングス」から2つの世界記録の認定を受けました。アジアでも屈指の長さを誇るウォーターコースターや、国内初となるチャレンジ型のリバーアトラクションなど、ベトナムで初めて導入された設備も備えています。

この施設は、2026年の旧正月テトを前に、南部地域の人たちの観光やレジャー需要に応える新たな拠点として期待されています。

ホーチミン市観光局・宿泊施設管理担当のグエン・ティ・レ副課長は、次のように明らかにしました。

（テープ）

「この観光商品が、特に国内観光客の誘致につながり、2026年にホーチミン市全体で年間5000万人の観光客の誘致目標達成の貢献が期待されています。また、これまで旧バリア・ブンタウ省が入札方針を承認してきた複数の観光プロジェクトについても、投資家の誘致を加速させ、さらなる観光商品の開発につなげていく考えです」

(VOVWORLD)