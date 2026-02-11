ホーチミン市で、ベトナム国際金融センターが設立

また、チン首相は、「これは重要な出来事であり、党の方針を制度化する段階から、国の飛躍的発展の過程において先進的なフィンテック・ソリューションを実行・運営する段階へと移行する転換点である」と強調しました。

また、実施にあたっては、高度人材の育成に重点的に取り組むこと、国際協力を強化すること、金融分野の専門家を育成すること、国際金融センターの運営を担う人材、とりわけ企業コミュニティの参画促進に注力すべきであると提案しました。

「国際投資家は、約束を速やかに履行し、プレゼンスを拡大するとともに、金融ガバナンスに関する技術移転を進め、航空、海運、フィンテックなどの中核分野へより深く参画する必要があります。また、ベトナム企業および大手企業グループは連携し、先駆者・牽引役として創設メンバーとなり、同センターのサービスを活用して国際資本の調達や債券発行などを行うべきです。さらに、ベトナム国際金融センターを発展の原動力かつ強固な支柱へと発展させる必要があります」

国際金融センターの正式な発足は、統合過程におけるベトナムの明確な決意を示すものであり、国内経済の成長に直接貢献すると同時に、地域有数の金融センターへと段階的に発展し、世界の金融システムへの統合を目指すものです。

