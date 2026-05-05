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ニュース

ホーチミン市、連休期間に観光客およそ170万人

フン王の命日にあたる祝日と、南部解放記念日およびメーデーの連休が重なったことで旅行需要が高まり、ホーチミン市では多くの観光客が訪れました。市観光局によりますと、4月25日から5月3日までの9日間で、外国人観光客がおよそ19万人、国内旅行者がおよそ150万人となり、あわせて170万人近くに上ったとみられています。
ホーチミン市のブックストリートを訪れた外国人観光客<br> 写真：QDND
ホーチミン市のブックストリートを
訪れた外国人観光客
写真：QDND

需要の増加に対応するため、ホーチミン市の観光業界は、夏の観光シーズンや連休のピークに向けてさまざまな需要喚起策を打ち出し、およそ1000の新たな観光商品やサービスを紹介しました。中でも、「ホーチミン市観光フェスティバル」や「ベトナム・バインミーフェスティバル2026」などのイベントが開かれ、多くの市民や観光客でにぎわいました。

また、4月30日の夜には、南部解放記念日に合わせて、市内7か所で花火が打ち上げられたほか、「祖国統一の日」と題した催しや文化・芸術イベントも行われました。さらに、再編後の3つの地域、ビンズオン省、バリア・ブンタウ省、旧ホーチミン市の各地でも関連行事が実施されました。

こうした中、旅行会社「ベンタイン・ツーリスト」のマーケティング・IT部門の責任者、チャン・フオン・リン氏は、次のように話しています。
「航空運賃を中心に移動コストは上昇傾向にありますが、当社では去年の同じ時期と比べて価格を据え置いています。これが需要の喚起につながり、販売は2025年と比べて15％から20％ほど増加しました。連休のピーク時には、ブンタウやダラットなど近距離路線を中心に需要が大きく伸び、サービス体制への負担も避けられませんが、早い段階から準備を進め、パートナーと連携して供給を確保し、サービスの質の維持に努めています」

[VOVWORLD] 

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