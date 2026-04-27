ホーチミン市、戦略決議を具体的な成果へと転換

27日午後、ホーチミン市で、ベトナムのトー・ラム党書記長・国家主席はホーチミン市党委員会と会合を行い、同市がホー・チ・ミン主席の名を冠して50周年を迎える記念行事の準備状況や、第14回党大会決議の実施状況、都市計画、年初4か月間の社会経済状況、「二桁成長」を目指す経済計画、社会保障の確保、二層制地方政府の試行に関する総括の準備、さらにはホーチミン市が直面する課題について協議しました。

会合の様子（写真：VOV）

今後の方向性について、トー・ラム書記長・国家主席は、ホーチミン市に対し、主体性と実行力を一層高め、長期的な視野に立って内なる力を発揮し、自立性と強靱性を備えた経済の構築を求めました。また、原油価格の変動やサプライチェーンの混乱、インフレ圧力、生産コストの上昇などに対応する具体的なシナリオを準備する必要があると指摘しました。

さらに、エネルギー安全保障については、単に当面の電力供給を確保するだけでなく、安全で柔軟かつ持続可能なエネルギー構造を構築し、戦略的な備えを整えるよう求めました。

トー・ラム書記長・国家主席、会合で発言（写真：VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、中央党委員会の戦略決議について、行動計画にとどめるのではなく、実際の取り組みに基づいて具体的な発展モデルとして具現化する必要があると強調しました。

2026年に迎える市名制定50周年に向けて、実質的で無駄を排した記念行事を実施するよう求めました。

[VOVWORLD]