ホーチミン市、国際テック・ユニコーンの注目集める

11日、ホーチミン市科学技術局と、世界有数のオンラインデザインプラットフォームを展開するオーストラリア・ニューサウスウェールズ州のテクノロジー・ユニコーン企業、Canva（キャンバ）との間で、戦略的協力協定の調印式が行われました。

協力プログラムは、教員や児童・学生、スタートアップ、中小企業、さらにデザイナーやコンテンツ制作者のコミュニティを対象に、デジタルスキルや創造的思考の育成・普及を柱としています。ホーチミン市のイノベーション・エコシステムに関わるすべての主体が、国際水準のツールや能力基準に市内で直接アクセスできる環境を整えることが目的です。

ホーチミン市科学技術局のラム・ディン・タン局長は、今回の協力は、市が国内のテクノロジー・ユニコーン企業の拠点であるだけでなく、国際的なユニコーン企業にとっても信頼性と魅力を兼ね備えた目的地であることを示していると強調しました。戦略的パートナーシップを通じて、力強いデジタル創造環境の形成、高度人材の育成、包括的なデジタルトランスフォーメーションの推進、そして世界のテクノロジー地図における市の競争力向上が期待されるとしています。

一方、Canvaベトナムのエル・リュー代表は、約3億人のユーザーを持つグローバルな創造プラットフォームとして、活発なイノベーション・エコシステムを理由にホーチミン市を選んだと述べ、質の高い創造人材の育成に向け、市と長期的に歩んでいく考えを示しました。

