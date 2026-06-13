Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ホーチミン市、スマート交通発展に向けグーグルとの協力推進

12日午前、ホーチミン市指導部との会見で、グーグル マップのグローバルパートナーシップ担当エグゼクティブディレクターであるホルガー・リュードルフ氏は、グーグルがこれまでにニューヨーク、パリ、東京、ロンドンなど世界の主要都市と連携してきた実績を紹介し、ホーチミン市とも同様の協力モデルを構築したいとの意向を示しました。

グーグル側は、ベトナムを同社の発展戦略における重要なパートナーと位置付けていると強調しました。現在、ジェミニ（Gemini）」とジーメール（Gmail）グーグルフォト、ユーチューブ（YouTube）そして特にグーグル マップなどのサービスがベトナム国内で広く利用されています。また、グーグルは最近、ホーチミン市建設局と持続可能な交通分野に関する協議を行い、公共交通機関の情報をグーグル マップに統合するとともに、リアルタイムデータや決済システムとの連携についても検討を進めていると明らかにしました。
一方、ホーチミン市人民委員会のグエン・マイン・クオン副人民委員長は、行政区画の統合により都市の規模が拡大し、インフラ整備や都市運営に新たな課題が生じていると指摘しました。そのため、市としてグーグルとの協議をさらに深め、協力関係を強化していきたい考えを示しました。
ホーチミン市は、スマート交通分野における覚書や具体的な協力協定の早期締結を目指しており、あわせてスタートアップ支援、人工知能（AI）の活用、イノベーション推進などの分野にも協力を拡大するようグーグルに提案しました。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top