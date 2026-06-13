ホーチミン市、スマート交通発展に向けグーグルとの協力推進

グーグル側は、ベトナムを同社の発展戦略における重要なパートナーと位置付けていると強調しました。現在、ジェミニ（Gemini）」とジーメール（Gmail）グーグルフォト、ユーチューブ（YouTube）そして特にグーグル マップなどのサービスがベトナム国内で広く利用されています。また、グーグルは最近、ホーチミン市建設局と持続可能な交通分野に関する協議を行い、公共交通機関の情報をグーグル マップに統合するとともに、リアルタイムデータや決済システムとの連携についても検討を進めていると明らかにしました。

一方、ホーチミン市人民委員会のグエン・マイン・クオン副人民委員長は、行政区画の統合により都市の規模が拡大し、インフラ整備や都市運営に新たな課題が生じていると指摘しました。そのため、市としてグーグルとの協議をさらに深め、協力関係を強化していきたい考えを示しました。

ホーチミン市は、スマート交通分野における覚書や具体的な協力協定の早期締結を目指しており、あわせてスタートアップ支援、人工知能（AI）の活用、イノベーション推進などの分野にも協力を拡大するようグーグルに提案しました。

[VOVWORLD]