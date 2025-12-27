ペトロベトナム、二桁成長を牽引する先頭に立つべき

会議に出席して発言したファム・ミン・チン首相は、ペトロベトナムに対し、「石油・ガス産業の戦士」としての精神を発揮し、国の二桁成長目標の達成に貢献する成長の中核、先導役となるよう求めました。これにより、他の産業分野を牽引し、石油・ガス産業の発展エコシステムを形成するとともに、他の大手企業とともに成長していく環境を整える必要があると強調しました。

チン首相はまた、ペトロベトナムに対し、いわゆる「6つの先駆的取り組み」に重点的に取り組むよう要請しました。具体的には、第一に制度整備や政策メカニズムの構築を先導すること、第二に科学技術の応用やデジタル転換、グリーン転換を推進し、再生可能エネルギーや水素分野に踏み出すこと、第三に近代的でスマートな経営モデルへの転換や再編を進め、生産・経営効率を最適化することです。

さらに、第四として国際統合を進め、グローバル・バリューチェーンへの参画を先導すること、第五に発想や考え方、取り組み方を刷新し、困難や課題に果敢に立ち向かい、迅速かつ断固とした行動を取ること、第六に節約と無駄の防止を徹底し、「国に利益、国民に利益、企業に利益」という「三つの利益」の精神に基づき、健全で強固、かつ持続可能な発展を遂げる企業集団を築くことを求めました。

(VOVWORLD)