ベトナムPKO部隊、南スーダンで医療専門訓練を実施

理論と実技を緊密に組み合わせた指導法により、ベトナム人教官陣は、専門的な手順に沿いつつ、分かりやすさとプロフェッショナリズムを両立させた内容を伝達しました。これにより、受講者は緊急事態への対処スキル、特に不測の事態が常に起こりうるPKO任務環境における心肺蘇生技術を習得するようになりました。

カナダ人将校の受講者ジョージ氏は訓練を終えての感想を、次のように述べています。



「この訓練セッションは本当に素晴らしく、有益でした。受講者は非常に積極的に参加し、提供された指導内容を皆がしっかりと理解したと確信しています。内容は非常に実践的で、分かりやすく、実際の状況で適用しやすいものでした」

